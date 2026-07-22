Airbus accélère dans l'intégration de l'architecture hybride-électrique

Le constructeur aéronautique indique franchir une nouvelle étape dans le développement de technologies électriques à haute tension destinées aux futurs avions commerciaux court et moyen-courriers.

Airbus annonce le lancement du projet LEIA (Large Scale Integration Demonstrator of Hybrid Electrical Architecture), soutenu par l'entreprise commune européenne Clean Aviation, afin de développer une architecture hybride-électrique pour les futurs avions commerciaux. Concrètement, le projet vise à faire progresser les technologies de génération et de distribution électrique à haute tension en vue de leur intégration et de leur certification.



LEIA s'appuie sur les travaux du projet SWITCH, consacré aux sous-systèmes de propulsion hybride-électrique, dont les essais intégrés en laboratoire ont été achevés par Collins Aerospace en juillet. Ces équipements seront désormais transférés dans le laboratoire STEP (Sustainable Technology and Engineering Projects) d'Airbus à Ottobrunn, en Allemagne, pour des essais d'intégration à l'échelle de l'avion.



Le groupe pilotera l'intégration de composants électriques avancés, notamment des moteurs-générateurs, des contrôleurs électroniques de nouvelle génération et des équipements de distribution électrique.



Le programme prévoit une démonstration au sol en 2027.