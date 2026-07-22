Airbus annonce le lancement du projet LEIA (Large Scale Integration Demonstrator of Hybrid Electrical Architecture), soutenu par l'entreprise commune européenne Clean Aviation, afin de développer une architecture hybride-électrique pour les futurs avions commerciaux. Concrètement, le projet vise à faire progresser les technologies de génération et de distribution électrique à haute tension en vue de leur intégration et de leur certification.
LEIA s'appuie sur les travaux du projet SWITCH, consacré aux sous-systèmes de propulsion hybride-électrique, dont les essais intégrés en laboratoire ont été achevés par Collins Aerospace en juillet. Ces équipements seront désormais transférés dans le laboratoire STEP (Sustainable Technology and Engineering Projects) d'Airbus à Ottobrunn, en Allemagne, pour des essais d'intégration à l'échelle de l'avion.
Le groupe pilotera l'intégration de composants électriques avancés, notamment des moteurs-générateurs, des contrôleurs électroniques de nouvelle génération et des équipements de distribution électrique.
Le programme prévoit une démonstration au sol en 2027.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.