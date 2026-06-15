Airbus ajoute une 2e ligne d'assemblage pour les A320 à Toulouse
Airbus indique avoir inauguré une 2e ligne d'assemblage final modernisée pour la famille A320 sur le site Jean-Luc Lagardère à Toulouse, à l'occasion d'une cérémonie officielle d'ouverture en présence du ministre des Transports Philippe Tabarot, ainsi que de dirigeants d'Airbus et de plusieurs centaines d'employés.
"Ce site apporte la flexibilité et la capacité nécessaires pour répondre à la forte demande du marché, en particulier pour l'A321neo, et pour soutenir notre trajectoire de montée en cadence vers une production de 75 appareils de la famille A320 par mois", met en avant Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus.
Faisant suite aux récentes extensions à Mobile (États-Unis) et à Tianjin (Chine), l'ouverture de cette 2e ligne toulousaine concrétise la stratégie du constructeur aéronautique visant à disposer de dix lignes d'assemblage final dans le monde, opérationnelles en 2026, pour l'ensemble de la famille A320.
Située aux côtés de la 1ère ligne inaugurée en juillet 2023 dans l'ancien bâtiment de l'A380, dit Jean-Luc Lagardère, cette installation optimise les infrastructures industrielles existantes tout en intégrant des commandes numériques, une logistique automatisée et de la robotique afin d'améliorer les flux et l'ergonomie des postes de travail.
Alors que la 1ère ligne emploie déjà environ 700 personnes, cette 2e ligne montera progressivement en cadence jusqu'à sa pleine capacité, portant à terme l'effectif total des deux lignes du site Jean-Luc Lagardère à près de 1 500 personnes.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.