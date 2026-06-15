Airbus ajoute une 2e ligne d'assemblage pour les A320 à Toulouse

Airbus indique avoir inauguré une 2e ligne d'assemblage final modernisée pour la famille A320 sur le site Jean-Luc Lagardère à Toulouse, à l'occasion d'une cérémonie officielle d'ouverture en présence du ministre des Transports Philippe Tabarot, ainsi que de dirigeants d'Airbus et de plusieurs centaines d'employés.

"Ce site apporte la flexibilité et la capacité nécessaires pour répondre à la forte demande du marché, en particulier pour l'A321neo, et pour soutenir notre trajectoire de montée en cadence vers une production de 75 appareils de la famille A320 par mois", met en avant Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus.



Faisant suite aux récentes extensions à Mobile (États-Unis) et à Tianjin (Chine), l'ouverture de cette 2e ligne toulousaine concrétise la stratégie du constructeur aéronautique visant à disposer de dix lignes d'assemblage final dans le monde, opérationnelles en 2026, pour l'ensemble de la famille A320.



Située aux côtés de la 1ère ligne inaugurée en juillet 2023 dans l'ancien bâtiment de l'A380, dit Jean-Luc Lagardère, cette installation optimise les infrastructures industrielles existantes tout en intégrant des commandes numériques, une logistique automatisée et de la robotique afin d'améliorer les flux et l'ergonomie des postes de travail.



Alors que la 1ère ligne emploie déjà environ 700 personnes, cette 2e ligne montera progressivement en cadence jusqu'à sa pleine capacité, portant à terme l'effectif total des deux lignes du site Jean-Luc Lagardère à près de 1 500 personnes.