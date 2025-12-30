Airbus choisi par la Défense espagnole pour l'étude d'un futur avion

Airbus Defence and Space et Indra indiquent avoir été sélectionnés par le ministère espagnol de la Défense pour réaliser une étude de définition conceptuelle des futurs avions de renseignement d'origine électromagnétique (ROEM) de l'Armée de l'air et de l'espace espagnole.

Cette étude de 18 mois couvrira l'analyse et la définition des plateformes et équipements les plus adaptés pour une solution nationale basée sur 3 avions pour détecter, suivre, classifier et identifier des cibles d'intérêt pour les Forces armées espagnoles.



Airbus élaborera une proposition pour un avion adapté aux besoins du client espagnol et, avec Indra, étudiera l'intégration des systèmes de renseignement comme étape préliminaire pour définir le développement et la mise en oeuvre du programme.



À une étape ultérieure, le constructeur aéronautique européen devrait effectuer les modifications nécessaires à l'appareil sélectionné pour mettre en oeuvre et industrialiser le système de renseignement ROEM proposé par Indra.