Airbus choisi par la Défense espagnole pour l'étude d'un futur avion
Airbus Defence and Space et Indra indiquent avoir été sélectionnés par le ministère espagnol de la Défense pour réaliser une étude de définition conceptuelle des futurs avions de renseignement d'origine électromagnétique (ROEM) de l'Armée de l'air et de l'espace espagnole.
Cette étude de 18 mois couvrira l'analyse et la définition des plateformes et équipements les plus adaptés pour une solution nationale basée sur 3 avions pour détecter, suivre, classifier et identifier des cibles d'intérêt pour les Forces armées espagnoles.
Airbus élaborera une proposition pour un avion adapté aux besoins du client espagnol et, avec Indra, étudiera l'intégration des systèmes de renseignement comme étape préliminaire pour définir le développement et la mise en oeuvre du programme.
À une étape ultérieure, le constructeur aéronautique européen devrait effectuer les modifications nécessaires à l'appareil sélectionné pour mettre en oeuvre et industrialiser le système de renseignement ROEM proposé par Indra.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
