La saison des résultats continue. Airbus décolle après l'annonce d'un rachat d'actions massif et de nouveaux objectifs, tandis que GEA Group, Randstad, Norsk Hydro et Akzo Nobel sont récompensés pour leurs solides perspectives. En bas de tableau, DSV est sanctionné pour une rentabilité sous pression et Danone pâtit d'une dégradation de Jefferies.

Actions en hausse



GEA Group (+5%) : l'équipementier industriel allemand profite du relèvement de ses objectifs pour l'exercice 2026, annoncé ce matin, qui rassure les investisseurs sur la solidité de sa trajectoire de croissance.



Airbus (+5%) : l'avionneur européen bondit après l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 5 MdsEUR et la confirmation de ses prévisions pour 2026, assortie de nouveaux objectifs financiers à horizon 2029.



Randstad (+5%) : le numéro un mondial du travail temporaire grimpe après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre, sa croissance organique surprenant favorablement les analystes. Le groupe néerlandais profite d'une amélioration sensible des marchés de l'emploi, qui redonne confiance sur l'orientation de la demande de recrutement.



Norsk Hydro (+2%) : le producteur norvégien d'aluminium grimpe après la publication de résultats trimestriels au-dessus des attentes. L'EBITDA ajusté atteint 8,92 MdsNOK au deuxième trimestre, tiré par la hausse des prix de l'aluminium et le renforcement des marges de recyclage. Le marché salue aussi l'annonce du redémarrage de 75 000 tonnes de capacité à l'usine de Slovalco pour le second semestre.



Akzo Nobel (+2%) : le fabricant néerlandais de peintures et revêtements dépasse les attentes de bénéfices au deuxième trimestre, la hausse des prix de vente ayant suffi à absorber la pression sur les coûts des matières premières. Le marché salue cette résilience opérationnelle.



Nestle (+2%) : la filiale indienne du groupe suisse tire le titre vers le haut après l'annonce d'un bénéfice trimestriel en hausse de 48%, soutenu par une demande vigoureuse sur le marché local. Ce bond de la rentabilité rassure les investisseurs sur la dynamique de croissance de Nestlé dans les économies émergentes.



Actions en baisse



DSV (-7%) : le géant danois de la logistique dévisse après la publication de résultats semestriels décevants. Le bénéfice recule malgré une progression du chiffre d'affaires. Les investisseurs sanctionnent cette compression des marges, qui soulève des interrogations sur la capacité du groupe à rentabiliser sa croissance commerciale.



VAT Group (-2%) : le fabricant suisse de vannes à vide publie aussi des résultats semestriels décevants. Le chiffre d'affaires et le bénéfice net reculent, malgré des commandes qui doublent au deuxième semestre grâce aux semi-conducteurs.



Danone (-2%) : le groupe alimentaire français est sanctionné par une dégradation de Jefferies, qui abaisse sa recommandation à sous-performance et réduit son objectif de cours de 80 à 62 EUR. Cette dégradation du courtier influent pèse lourdement sur le titre, reflétant des doutes accrus sur les perspectives du numéro un mondial des produits laitiers et eaux.