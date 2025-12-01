Le décrochage se poursuit chez Airbus. Après l'annonce d'un problème logiciel constaté sur quelque 6000 appareils de la famille A320 en lien avec des radiations solaires, l'avionneur serait aussi affecté par des problèmes de qualité industrielle affectant les panneaux de fuselage sur plusieurs dizaines d'appareils de la famille A320.
"Ce problème n'affecte pas les avions déjà en service, mais retarde certaines livraisons à venir, freinant ainsi la forte accélération de la production", indique ce matin Saïma Hussain, analyste chez AlphaValue, s'appuyant sur "des sources industrielles".
"Ce retard survient juste après le rappel logiciel, ce qui constitue un second coup dur pour le moral des investisseurs, cette fois-ci lié à la qualité de fabrication" ajoute le broker qui s'attend à ce que le climat négatif persiste à court terme, même si les fondamentaux restent globalement solides.
Selon AlphaValue, ces éléments pourraient aussi peser sur les objectifs de livraison d'Airbus.
Peu après midi, le titre cédait plus de 8% à Paris.
Airbus décroche : après les logiciels, un problème de fuselage
Publié le 01/12/2025 à 12:08
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager