Airbus annonce la signature d'un contrat de 345 MEUR avec Thales Alenia Space, maître d'oeuvre industriel agissant pour le compte de l'Agence spatiale européenne (ESA), afin de développer et produire deux radars en bande C destinés à la constellation Sentinel-1 NG.
Ces instruments de type radar à synthèse d'ouverture (SAR) fourniront des données de haute précision pour le suivi de la montée du niveau des mers, des mouvements des glaciers et des déformations des sols, avec une capacité d'observation continue quelles que soient les conditions météorologiques.
Par rapport à la première génération de Sentinel-1, les nouveaux radars offriront une largeur de couverture portée à 400 km contre 250 km et une résolution géométrique quatre fois supérieure. La constellation étendra également sa couverture aux deux pôles grâce à la technologie MAPS (Multiple Aperture Processing Scheme).
Airbus fabriquera et testera les radars en Allemagne, à Friedrichshafen, tout en fournissant plusieurs sous-systèmes du satellite. Le premier lancement est attendu en 2034, avec une continuité des données prévue jusque dans les années 2040.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.