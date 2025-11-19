Airbus Helicopters a annoncé mercredi que son distributeur officiel dans les pays nordiques, le groupe norvégien Østnes Helicopters, avait conclu un contrat portant sur l'acquisition de dix H125 supplémentaires à l'occasion du salon 'European Rotors' qui se tient actuellement à Cologne (Allemagne).
Cette commande, ajoutée aux quatre H125 déjà réservés plus tôt en 2025, porte à 14 le nombre total d'appareils commandés cette année par Østnes, précise la société dans un communiqué.
'Nos clients recherchent un hélicoptère non seulement fiable, mais véritablement polyvalent, capable d'assurer aussi bien des opérations de levage au long câble que dans le transport de passagers', a commenté Stine Østnes, la directrice commerciale d'Østnes Helicopters.
'Le H125 répond à toutes ces exigences, et nous constatons une demande toujours forte sur le marché nordique', a-t-elle ajouté.
Airbus rappelle qu'Østnes a déjà contribué à la vente de plus de 400 hélicoptères, neufs ou d'occasion, et que ses équipes sont habilitées à assurer des services complets de maintenance, réparation et révision (MRO) sur ses modèles H120, H125 et H130.
D'après le groupe, ce sont plus de 130 H125 qui sont actuellement exploités dans les pays nordiques, principalement sur des missions utilitaires et de travail aérien, en comparaison des quelque 4 300 appareils aujourd'hui en service au niveau mondial.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.