Airbus : Deutsche Bank relève légèrement sa cible

Publié le 08/08/2025 à 11:56 Zonebourse.com Partager

Deutsche Bank a annoncé vendredi avoir relevé de 185 à 186 euros son objectif de cours sur Airbus suite à des livraisons jugées 'rassurantes' au titre du mois de juillet, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note, l'analyste rappelle que l'avionneur a livré 67 appareils le mois dernier, une performance supérieure aux attentes, notamment grâce à un redressement significatif et rassérénant de la gamme A320, qui s'est écoulée à 54 unités à elle seule.



Au niveau des prises de commandes, seuls trois ordres nets ont été enregistrés en juillet, précise l'intermédiaire, dont une annulation pour un A350-F, ce qui signifie de son point de vue que l'évolution du carnet de commandes du groupe va devoir être surveillée de près.



Sur la base de ces données, Airbus va devoir accélérer ses livraisons au cours de la seconde partie de l'exercice afin d'être en mesure d'atteindre son objectif de 820 appareils cette année, fait valoir Deutsche.