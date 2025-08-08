Airbus : Deutsche Bank relève sa cible

Publié le 08/08/2025 à 14:23 Zonebourse.com Partager

Deutsche Bank a annoncé vendredi avoir relevé de 185 à 186 euros son objectif de cours sur Airbus suite à des livraisons jugées 'rassurantes' au titre du mois de juillet, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note, l'analyste rappelle que l'avionneur a livré 67 appareils le mois dernier, une performance supérieure aux attentes, notamment grâce à un redressement significatif et rassérénant de la gamme A320, qui s'est écoulée à 54 unités à elle seule.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 27x avec un rendement inférieur à 2%.