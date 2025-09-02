Airbus aurait livré environ 60 avions en août, selon des sources industrielles citées par Reuters, un chiffre en hausse par rapport à août 2024. Mais avec 433 appareils livrés depuis janvier, l'avionneur reste environ 3% en retard sur son rythme de l'an dernier.

L’objectif reste ambitieux : 820 livraisons en 2025, soit une hausse de 7% sur un an. Le constructeur fait face à des retards persistants d’équipements cabines et surtout de moteurs, fournis notamment par CFM (coentreprise entre Safran et GE Aerospace) et Pratt & Whitney (RTX Corporation). Chloé Lemarié (Jefferies) pense que l'avionneur a livré 61 appareils en août et que la montée en cadence va continuer, notamment au regard des efforts produits par les motoristes pour livrer davantage de réacteurs.

Pour tenir le cap, Airbus devra livrer en moyenne 97 avions par mois entre septembre et décembre, mieux que ses records d’avant-Covid. La pression s’intensifie donc sur la chaîne d’assemblage et sur les fournisseurs. L'industriel assemble déjà des appareils sans moteurs (appelés gliders, planeurs) en attendant les livraisons. Il faudra ensuite un à deux mois pour finaliser chaque avion, ce qui rend septembre décisif, selon les analystes.

Malgré les tensions, Airbus reste en tête du marché mondial face à Boeing, toujours en convalescence. Les observateurs estiment toutefois qu’un total de 790 à 800 livraisons semble plus réaliste que l’objectif officiel.