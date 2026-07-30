Airbus en décrochage post-résultats, les analystes réagissent

Les résultats trimestriels d'Airbus ont globalement dépassé les attentes, avec un EBIT ajusté supérieur d'environ 11% au consensus, porté avant tout par la forte performance de Defence & Space, tandis que les objectifs annuels ont été confirmés. Si les analystes saluent unanimement la qualité de la publication, leurs conclusions divergent quant à la portée de ces résultats sur la suite de l'exercice.

RBC Capital Markets ("surperformance", objectif 225 EUR) juge que les attentes avaient déjà été largement ajustées après le point d'activité de Farnborough. Pour le broker, l'attention des investisseurs se déplace désormais vers l'exécution des objectifs de moyen terme, avec un focus particulier sur les livraisons d'A320 et d'A350 ainsi que sur les contraintes d'approvisionnement en moteurs.



Jefferies ("conserver", objectif 200 EUR) souligne que la surperformance provient essentiellement de Defence & Space, dont les marges ont largement dépassé les attentes. Le bureau d'études reste toutefois prudent, estimant que cette performance n'est pas reproductible et rappelant que les stocks continuent de progresser, signe que les tensions sur le besoin en fonds de roulement demeurent malgré un free cash-flow meilleur qu'attendu.



Bernstein ("surperformance", objectif relevé de 234 à 240 EUR) considère de son côté que le véritable sujet n'est plus le trimestre mais les perspectives à horizon 2029. Les nouveaux objectifs lui paraissent "prudents", notamment parce qu'ils reposent sur des hypothèses de change conservatrices et n'intègrent pas tout le potentiel lié à la montée en cadence des programmes. Bernstein considère ainsi les objectifs de moyen terme comme un plancher, et non comme un plafond. Il estime également que l'objectif annuel de free cash-flow pourrait s'avérer volontairement prudent si les stocks commencent à se normaliser. Le broker voit enfin dans le carnet de commandes, qui s'étend au-delà de 2032, un facteur de visibilité rarement égalé dans le secteur.



Berenberg ("conserver", objectif relevé de 205 à 210 EUR) adopte une lecture plus mesurée. Selon le courtier, une part importante de la surprise positive sur l'EBIT ajusté du 2e trimestre provient d'un phasage favorable des dépenses de R&D et d'éléments temporaires. Il rappelle que le second semestre devra absorber une accélération des investissements en R&D, les coûts d'intégration de Spirit, un effet de change moins favorable et un mix de livraisons moins porteur.



Oddo BHF ("surperformance", objectif relevé de 224 à 246 EUR) fait partie des plus optimistes, évoquant une publication qui renforce nettement la crédibilité des objectifs du groupe et améliore la visibilité sur plusieurs années. Selon l'analyste, cette meilleure visibilité devrait favoriser des révisions positives des bénéfices et un rerating du titre. Oddo BHF souligne également la nouvelle politique d'allocation du capital, avec un programme de rachat d'actions de 5 MdsEUR, et considère que la prudence affichée sur le free cash-flow vise surtout à réduire progressivement la forte saisonnalité historique des livraisons à partir de 2027.



DZ Bank ("acheter", cible de 227 EUR) insiste surtout sur l'amélioration de l'exécution industrielle. Le broker estime que la résolution des problèmes de qualité sur les panneaux, la stabilisation progressive de la chaîne d'approvisionnement et le programme de rachats d'actions renforcent encore le profil du dossier.



Enfin, chez AlphaValue, Saïma Hussain estimait dès hier soir que le titre pourrait malgré tout réagir négativement, alors que la direction a insisté sur le caractère exceptionnel du deuxième trimestre. "Defence & Space a bénéficié d'un phasage très favorable des coûts, de dépenses de R&D et de recrutements inhabituellement faibles, tandis que Commercial Aircraft a profité d'un mix de livraisons particulièrement favorables" souligne l'analyste qui rapporte que le second semestre devrait, au contraire, être marqué par des couvertures de change moins favorables, une remontée des dépenses de R&D, les coûts d'intégration de Spirit et des tensions persistantes sur le besoin en fonds de roulement.



"Dans ces conditions, le maintien des objectifs annuels pourrait conduire le marché à considérer que la surprise positive du trimestre est largement concentrée sur le premier semestre et qu'elle offre un potentiel limité de relèvement des prévisions de bénéfices pour 2026", soulignait-elle. Et le marché lui donne raison : le titre recule de 2,5% ce matin à Paris.