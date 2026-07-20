Airbus enregistre une nouvelle commande de la police britannique
Le service aérien de la police nationale britannique a commandé deux nouveaux hélicoptères H135 à Airbus afin de poursuivre le renouvellement de sa flotte, dans le cadre d'un contrat-cadre signé en 2025.
Airbus annonce que le National Police Air Service (NPAS), le service aérien de la police nationale du Royaume-Uni, a commandé 2 hélicoptères H135 supplémentaires, portant son programme de renouvellement de flotte à 9 appareils. Cette commande s'inscrit dans le contrat-cadre conclu en 2025 avec l'agence d'achats BlueLight Commercial, qui désigne Airbus comme fournisseur exclusif d'hélicoptères du NPAS pour une durée pouvant aller jusqu'à 6 ans.
Les nouveaux appareils arriveront sur le site d'Airbus à Oxford en 2028 afin d'être configurés selon les besoins du NPAS. Ils seront équipés du système avionique Helionix, destiné à améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle en réduisant la charge de travail des pilotes.
Le NPAS exploite actuellement seize H135 et quatre H145 pour le compte des 43 forces de police d'Angleterre et du pays de Galles. Airbus assure également la maintenance et le soutien de cette flotte.
Peu après 11h, le titre Airbus reculait d'environ 1% à Paris.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.