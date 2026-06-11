Airbus annonce la signature d'un protocole d'accord avec Alta Ares afin de développer et d'intégrer des solutions européennes de lutte contre les drones dans les systèmes de défense aérienne.
Le partenariat associe l'expertise d'Airbus Defence and Space en intégration de systèmes et logiciels aux technologies d'intelligence artificielle et de défense aérienne tactique d'Alta Ares, dont les systèmes anti-drones sont déployés en Ukraine depuis 2024.
Airbus intégrera notamment les capacités d'Alta Ares à sa plateforme de commandement et de contrôle Fortion IBMS (Integrated Battle Management Software) ainsi qu'à sa suite Fortion SAMOC dédiée aux opérations de missiles sol-air.
Les deux groupes poursuivront également le développement du Black Bird, un intercepteur de moyenne portée de 30 km destiné aux cibles rapides comme les missiles de croisière, et du X-Lock, un système de courte portée de 15 km conçu pour contrer les drones.
Selon Airbus, cette intégration doit contribuer à bâtir un écosystème européen de défense aérienne capable de répondre à un large éventail de menaces.
Peu après 11h, le titre Airbus progressait de 0,5% à Paris.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.