Airbus et Alta Ares s'allient pour renforcer la défense européenne anti-drones

L'avionneur et la société spécialisée dans les systèmes anti-drones veulent accélérer le déploiement de solutions intégrées face à l'évolution des menaces aériennes.

Airbus annonce la signature d'un protocole d'accord avec Alta Ares afin de développer et d'intégrer des solutions européennes de lutte contre les drones dans les systèmes de défense aérienne.



Le partenariat associe l'expertise d'Airbus Defence and Space en intégration de systèmes et logiciels aux technologies d'intelligence artificielle et de défense aérienne tactique d'Alta Ares, dont les systèmes anti-drones sont déployés en Ukraine depuis 2024.



Airbus intégrera notamment les capacités d'Alta Ares à sa plateforme de commandement et de contrôle Fortion IBMS (Integrated Battle Management Software) ainsi qu'à sa suite Fortion SAMOC dédiée aux opérations de missiles sol-air.



Les deux groupes poursuivront également le développement du Black Bird, un intercepteur de moyenne portée de 30 km destiné aux cibles rapides comme les missiles de croisière, et du X-Lock, un système de courte portée de 15 km conçu pour contrer les drones.



Selon Airbus, cette intégration doit contribuer à bâtir un écosystème européen de défense aérienne capable de répondre à un large éventail de menaces.



Peu après 11h, le titre Airbus progressait de 0,5% à Paris.