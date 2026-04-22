Airbus et JDE Peet's font rimer satellites et plantations

Le groupe aéronautique européen met sa technologie au service d'une initiative sectorielle visant à améliorer la durabilité de la filière café à l'échelle mondiale.

Airbus annonce avoir été sélectionné comme partenaire technique de la "Coffee Canopy Partnership", une initiative lancée par JDE Peet's pour créer la première carte mondiale ouverte des plantations de café. Le projet réunit plusieurs acteurs majeurs du négoce et de la torréfaction, avec le soutien du FCDO (Foreign, Commonwealth & Development Office) et de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture).



Grâce à l'imagerie satellite Pléiades (50 cm de précision) et Pléiades Neo (30 cm), combinée à des modèles d'intelligence artificielle, les plantations peuvent être identifiées et suivies avec une précision inédite. Les premiers déploiements couvrent plus de 1,2 million de km² en Afrique de l'Est.



Ces données doivent permettre d'identifier les risques de déforestation, de soutenir le reboisement et de sécuriser les revenus de millions de petits producteurs. Laurent Sagarra, vice-président Engagement chez JDE Peet's, souligne que l'initiative vise à "renforcer l'action collective" à l'échelle du secteur.