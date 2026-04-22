Airbus annonce avoir été sélectionné comme partenaire technique de la "Coffee Canopy Partnership", une initiative lancée par JDE Peet's pour créer la première carte mondiale ouverte des plantations de café. Le projet réunit plusieurs acteurs majeurs du négoce et de la torréfaction, avec le soutien du FCDO (Foreign, Commonwealth & Development Office) et de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture).
Grâce à l'imagerie satellite Pléiades (50 cm de précision) et Pléiades Neo (30 cm), combinée à des modèles d'intelligence artificielle, les plantations peuvent être identifiées et suivies avec une précision inédite. Les premiers déploiements couvrent plus de 1,2 million de km² en Afrique de l'Est.
Ces données doivent permettre d'identifier les risques de déforestation, de soutenir le reboisement et de sécuriser les revenus de millions de petits producteurs. Laurent Sagarra, vice-président Engagement chez JDE Peet's, souligne que l'initiative vise à "renforcer l'action collective" à l'échelle du secteur.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.