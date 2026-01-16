Airbus et Naval Group vont produire six drones aériens pour la Marine nationale

Le ministère des Armées franchit une étape industrielle majeure avec Airbus Helicopters et Naval Group en lançant la production en série du système de drone aérien de la Marine (SDAM).

Ce contrat structurant pour la souveraineté française prévoit le déploiement opérationnel de six appareils à partir de 2028.



La Direction générale de l'armement (DGA) a officialisé l'acquisition de six systèmes de drones aériens sans équipage VSR700, dont la livraison est attendue pour 2028. Dérivé de l'hélicoptère civil Cabri G2, ce vecteur multi-missions sera configuré pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR).



Il intégrera des équipements de pointe, notamment un radar de surveillance, un système optronique et un récepteur du système d'identification automatique (AIS). Bruno Even, directeur général d'Airbus Helicopters, a souligné la mise en place d'une "nouvelle organisation industrielle spécifiquement conçue pour la production en série" afin de répondre aux besoins du marché des drones.



Naval Group assurera l'interconnexion avec les systèmes de combat des navires via sa solution Steeris. Ce drone à usage dual, capable d'opérer en complément d'hélicoptères avec équipage, vise à étendre les capacités de collecte de renseignement de la flotte tout en offrant un potentiel à l'exportation.



Airbus progresse de 1% à la Bourse de Paris à la mi-séance, ce qui porte son gain à plus de 9% depuis le début de l'année.