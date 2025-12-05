Saab et Airbus envisagent de travailler conjointement autour d'une technologie d'avions de combat sans pilote afin de soutenir les chasseurs actuels comme l'Eurofighter Typhoon et le Gripen E, a annoncé Reuters après s'être entretenu avec les dirigeants des deux groupes.
Les deux industriels s'intéressent en particulier aux avions de combat collaboratifs, dits "ailiers loyaux". Ce rapprochement intervient alors que le projet européen SCAF (Future Combat Air System) semble fragilisé par des retards et des divergences persistantes, et a déjà englouti quelque 100 milliards d'euros en huit ans.
Guillaume Faury, directeur général d'Airbus, a ainsi confirmé "de bonnes perspectives" de coopération sur les drones avec son homologue suédois. Saab, qui étudie aussi d'autres options, a toutefois réaffirmé sa volonté de conserver sa capacité de fabricant dans le segment des chasseurs.
Airbus gagne près de 1% à Paris après des séances mouvementées. L'avionneur recule de 2,5% en hebdo, fragilisé par des problèmes logiciels et de qualité industrielle.
De son côté, Saab s'arroge plus de 3,3% à Stockholm.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
