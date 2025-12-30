Airbus et Turkish Aerospace s'allient pour moderniser l'entraînement des pilotes espagnols
Le ministère espagnol de la Défense a sélectionné Airbus pour diriger le renouvellement complet de sa filière de formation des pilotes de combat, reposant sur l'acquisition d'une nouvelle flotte d'avions et de simulateurs.
Airbus, agissant en tant que coordinateur national, s'associe au constructeur Turkish Aerospace pour fournir 30 appareils d'entraînement HÜRJET (produits par Turkish Aerospace) à l'Armée de l'Air et de l'Espace espagnole. Le programme prévoit une livraison initiale dès 2028, suivie d'une phase de conversion industrielle pour intégrer des technologies souveraines espagnoles entre 2031 et 2035.
Ce contrat stratégique inclut la création d'un centre de conversion d'aéronefs sur le sol ibérique et la modernisation complète de l'école de chasse de Talavera la Real par le déploiement d'un Système d'Entraînement au Sol (GBTS) incluant des simulateurs de mission et de réalité virtuelle.
Pour Jean-Brice Dumont, responsable de la division Air Power chez Airbus Defence and Space, ce projet "boostera la participation de l'industrie nationale et le retour sur investissement, garantissant la souveraineté espagnole tout au long du processus". L'accord englobe également la maintenance et les services opérationnels pour assurer la disponibilité maximale de la nouvelle flotte.
Airbus gagne actuellement 0,3% à Paris dans un marché en hausse de 0,1%, et signe un progression de l'ordre de 27% depuis le début de l'année.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
