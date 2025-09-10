Airbus annonce une avancée majeure du programme Eurodrone, développé avec Dassault Aviation et Leonardo, destiné à combler le retard européen en systèmes aériens sans équipage de moyenne altitude et longue endurance (MALE). Quatre pays fondateurs - Allemagne, France, Espagne et Italie - ont commandé 20 systèmes, chacun comprenant trois drones et deux stations au sol.
Le projet a achevé sa revue préliminaire de conception en 2024 et vise une revue critique de conception (CDR) contractuelle d'ici la fin de l'année, ouvrant la voie à la production, aux essais et au premier vol avant la fin de la décennie.
Gilles Armstrong, responsable du programme chez Airbus, souligne que l'Eurodrone est 'plus qu'un aéronef, c'est un symbole de l'autonomie stratégique européenne'. Conçu avec une chaîne d'approvisionnement entièrement européenne et exempt des règles ITAR américaines, il se distingue par son endurance, sa capacité d'emport et son intégration aux espaces aériens civils.
L'Espagne et l'Allemagne réaffirment leur soutien, tandis que l'Inde et le Japon ont rejoint le programme comme observateurs, ouvrant la voie à une coopération internationale élargie.
