La CGT Airbus annonce qu'un nouveau rassemblement est prévu le 25 juin à Blagnac afin de protester contre la réduction du télétravail au sein du groupe. Après une première mobilisation ayant réuni plus de 100 salariés le 18 juin et donné lieu à des mouvements de grève, le syndicat entend amplifier la contestation et appelle à une intersyndicale.
Au coeur du conflit figure un courrier adressé le 9 juin par le président exécutif Guillaume Faury aux salariés, ainsi qu'une réduction de 50% du télétravail autorisé par l'accord sur la Qualité de Vie et les Conditions de Travail (QVCT). La CGT assure par ailleurs que des consignes ont été transmises aux managers pour imposer un retour à quatre jours sur site à compter du 1er septembre.
Les salariés dénoncent notamment la saturation des infrastructures, des parkings aux cantines, ainsi que l'impact de la mesure sur leur organisation personnelle. La CGT appelle les salariés d'Airbus Commercial Aircraft, ATR et Airbus Atlantic à Toulouse à se mobiliser pour préserver deux jours de télétravail hebdomadaires.
Le titre Airbus recule de 0,7% ce matin au sein d'un CAC en repli de 0,9%.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.