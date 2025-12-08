Airbus finalise l'acquisition d'actifs de Spirit AeroSystems

Airbus annonce avoir finalisé la transaction avec Spirit AeroSystems pour l'acquisition d'actifs industriels dédiés à ses programmes d'avions commerciaux, une acquisition qui augmente ses effectifs de plus de 4000 nouveaux collaborateurs.



Le constructeur aéronautique européen prend ainsi possession des sites de Kinston en Caroline du Nord (sections du fuselage de l'A350), de Saint-Nazaire en France (sections du fuselage de l'A350) et de Casablanca au Maroc (composants de l'A321 et de l'A220).



Il acquiert aussi les productions des ailes et milieux du fuselage de l'A220 à Belfast, en Irlande du Nord, de composants d'ailes pour l'A320 et l'A350 à Prestwick, en Écosse, et de pylônes de l'A220 (qui sera transférée de Wichita, au Kansas, vers Saint-Éloi, en France).



Airbus reçoit une compensation de 439 millions de dollars, avec les ajustements habituels des prix d'achat et soumise à révision usuelle après la clôture, ainsi que certains montants pour régler des dettes en vertu de contrats d'achat.