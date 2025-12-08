Airbus annonce avoir finalisé la transaction avec Spirit AeroSystems pour l'acquisition d'actifs industriels dédiés à ses programmes d'avions commerciaux, une acquisition qui augmente ses effectifs de plus de 4000 nouveaux collaborateurs.
Le constructeur aéronautique européen prend ainsi possession des sites de Kinston en Caroline du Nord (sections du fuselage de l'A350), de Saint-Nazaire en France (sections du fuselage de l'A350) et de Casablanca au Maroc (composants de l'A321 et de l'A220).
Il acquiert aussi les productions des ailes et milieux du fuselage de l'A220 à Belfast, en Irlande du Nord, de composants d'ailes pour l'A320 et l'A350 à Prestwick, en Écosse, et de pylônes de l'A220 (qui sera transférée de Wichita, au Kansas, vers Saint-Éloi, en France).
Airbus reçoit une compensation de 439 millions de dollars, avec les ajustements habituels des prix d'achat et soumise à révision usuelle après la clôture, ainsi que certains montants pour régler des dettes en vertu de contrats d'achat.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
