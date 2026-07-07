Airbus annonce avoir finalisé un contrat portant sur la fourniture de 10 hélicoptères H125 à U.S. Customs and Border Protection Air and Marine Operations (CBP AMO), l'agence des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis chargée des opérations aériennes et maritimes.
Ces appareils seront utilisés pour des missions de maintien de l'ordre, de surveillance des frontières et de sécurité publique sur le territoire américain. Produit sur le site d'Airbus à Columbus, dans le Mississippi, le H125 est un hélicoptère léger monomoteur conçu pour évoluer dans des environnements exigeants, avec des coûts d'exploitation réduits et des équipements de sécurité avancés.
Selon Bart Reijnen, responsable de la région Amérique du Nord d'Airbus Helicopters, cette commande "témoigne de la confiance accordée au H125 pour mener des missions critiques de sécurité publique dans des conditions exigeantes".
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.