Airbus Helicopters a enregistré 544 commandes brutes (536 commandes nettes ) en 2025.
Ces commandes proviennent de 205 clients répartis dans 50 pays.
En termes d'unités livrées, Airbus Helicopters a conquis 51 % du marché civil et parapublic et sa part de marché militaire a progressé à 28 %.
L'année a été marquée par d'importantes commandes notamment de la part de l'Espagne, qui a passé une commande historique de 100 hélicoptères - dont 50 H145M, 31 NH90 pour les trois armées et les premières commandes de H175M. L'Allemagne a poursuivi sa modernisation en levant une option pour 20 H145M supplémentaires (portant le total à 82).
" Les performances exceptionnelles d'Airbus Helicopters en 2025, marquées par une hausse des commandes de près de 20 % en volume, démontrent que nos gammes civiles et militaires modernes répondent précisément aux exigences opérationnelles des environnements complexes d'aujourd'hui ", a déclaré Bruno Even, DG d'Airbus Helicopters.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.