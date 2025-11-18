Airbus Helicopters annonce la signature d'un contrat avec le Royaume du Maroc portant sur dix H225M destinés aux opérations de recherche et sauvetage au combat, au sein des Forces royales air. Ces appareils remplaceront les Puma en service depuis plus de 40 ans. Bruno Even, directeur général d'Airbus Helicopters, souligne que 'le H225M est une référence pour les missions complexes dans des environnements exigeants'. Les hélicoptères seront dotés d'un double treuil, d'un projecteur de recherche, du système électro-optique Safran Euroflir 410, ainsi que de capacités d'emport d'armement et d'un système de guerre électronique. Le contrat inclut également un package de services et de soutien connecté.Airbus rappelle son ancrage historique au Maroc et le développement en cours d'un centre régional de maintenance et de support pour l'Afrique de l'Ouest.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
Investisseur
Globale
Qualité
