Airbus Helicopters livre son premier H160 en Indonésie

Airbus Helicopters indique avoir livré à Derazona Helicopters son premier H160 en Indonésie, marquant l'entrée de cet hélicoptère de nouvelle génération dans le pays, ainsi que sur le marché énergétique plus large de l'Asie du Sud-Est.

"Le H160 multi-mission renforcera la flotte de l'opérateur indonésien et sera déployé pour des missions énergétiques offshore ainsi que pour le transport de passagers utilitaires et commercial", précise le constructeur aéronautique.



Figurant parmi les hélicoptères les plus avancés technologiquement au monde, et capable d'accomplir des missions variées, le H160 est entré en service dans de nombreux pays dont la Chine, la France, le Japon, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.