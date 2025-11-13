Airbus Helicopters annonce que son futur H140 incarnera une nouvelle génération d'appareils plus performants et confortables. Selon Christian Wehle, ingénieur en chef du programme, les priorités ont porté sur un gain d'espace cabine, une meilleure ergonomie et l'intégration d'un rotor principal à cinq pales améliorant la stabilité et le confort en vol.

Le nouvel empennage en T, positionné hors du flux principal, offre jusqu'à 80 kg de portance supplémentaire sans puissance moteur additionnelle. Le Fenestron optimisé renforce quant à lui la sécurité et l'efficacité en altitude.

Ces innovations découlent directement du programme expérimental Bluecopter, dont les avancées en aérodynamique, réduction du bruit et efficacité énergétique ont été intégrées au H140. Pour Wehle, ce projet symbolise 'le sommet d'une carrière dédiée à faire progresser la technologie des hélicoptères'.