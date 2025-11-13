Airbus Helicopters annonce que son futur H140 incarnera une nouvelle génération d'appareils plus performants et confortables. Selon Christian Wehle, ingénieur en chef du programme, les priorités ont porté sur un gain d'espace cabine, une meilleure ergonomie et l'intégration d'un rotor principal à cinq pales améliorant la stabilité et le confort en vol.
Le nouvel empennage en T, positionné hors du flux principal, offre jusqu'à 80 kg de portance supplémentaire sans puissance moteur additionnelle. Le Fenestron optimisé renforce quant à lui la sécurité et l'efficacité en altitude.
Ces innovations découlent directement du programme expérimental Bluecopter, dont les avancées en aérodynamique, réduction du bruit et efficacité énergétique ont été intégrées au H140. Pour Wehle, ce projet symbolise 'le sommet d'une carrière dédiée à faire progresser la technologie des hélicoptères'.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
