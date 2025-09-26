Airbus Helicopters signe un contrat avec la Royal Thai Air Force
Publié le 26/09/2025 à 12:15
Ces appareils s'ajoutent à la flotte existante d'H225M, livrés depuis 2015 et utilisés pour des missions de recherche et sauvetage au combat, de transport de troupes et de soutien général. Les travaux de finition seront réalisés localement par Thai Aviation Industries, en partenariat avec Airbus.
Selon l'Air Chief Marshal Punpakdee Pattanakul, ces nouveaux hélicoptères renforceront la capacité d'intervention rapide du pays. Olivier Michalon, vice-président exécutif d'Airbus Helicopters, souligne que cette commande illustre la confiance renouvelée de la RTAF et confirme le rôle stratégique du H225.