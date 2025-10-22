Airbus a inauguré mercredi une nouvelle chaîne d'assemblage dédiée à sa famille d'avions de ligne A320 dans la ville portuaire chinoise de Tianjin, sa deuxième dans le pays, apprend-on auprès de sources officielles.
Cette décision intervient alors que le constructeur aéronautique européen bénéficie d'une forte demande pour ses appareils moyen-courriers à fuselage plus étroit, qu'il peine toutefois à satisfaire en raison de problèmes récurrents d'approvisionnement, surtout au niveau des moteurs.
Cette nouvelle installation, située dans le nord de la Chine, va lui permettre de doubler sa capacité d'assemblage final pour la famille A320 en Chine, mais les appareils produits seront livrés au-delà du pays.
Pour mémoire, l'avionneur s'est donné comme objectif d'assembler 75 avions de la famille A320 par mois à horizon 2027.
A ce jour, le réseau de production de l'A320 d'Airbus s'étend à dix lignes d'assemblage final, à savoir quatre en Allemagne, deux en France, deux aux Etats-Unis et deux en Chine.
Il est prévu que le capacité d'assemblage de Tianjin, où les préparatifs pour l'assemblage du premier avion sont en cours, contribue à hauteur de 20% à la capacité totale de l'A320 à l'échelle mondiale.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
