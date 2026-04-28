Airbus annonce le lancement du système ITS-C pour l'armée de l'air espagnole, destiné à remplacer les F-5, avec 60% de participation nationale. Développé avec Turkish Aerospace, il comprend 30 avions HÜRJET adaptés (SAETA II) et des services complets de maintenance et d'exploitation.
Le projet inclut aussi la modernisation du centre de formation de Talavera la Real avec des simulateurs avancés conçus avec Indra.
Marta Nogueira, directrice d'Airbus Defence and Space Espagne, indique que le programme garantit "transfert de technologies" et "souveraineté stratégique".
Déployé en deux phases, il prévoit une première livraison dès 2028, puis une mise à niveau complète et des livraisons finales entre 2031 et 2035. L'industrie espagnole assurera la gestion et l'évolution du système avec plusieurs partenaires nationaux.
Le titre Airbus recule de 0,3% en début d'après-midi et cède près de 17% depuis le début de l'année.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.