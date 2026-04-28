Airbus lance le nouveau système d'entraînement au combat espagnol

Le groupe aéronautique pilote un programme stratégique visant à moderniser la formation des pilotes de chasse avec une forte implication industrielle nationale.

Airbus annonce le lancement du système ITS-C pour l'armée de l'air espagnole, destiné à remplacer les F-5, avec 60% de participation nationale. Développé avec Turkish Aerospace, il comprend 30 avions HÜRJET adaptés (SAETA II) et des services complets de maintenance et d'exploitation.



Le projet inclut aussi la modernisation du centre de formation de Talavera la Real avec des simulateurs avancés conçus avec Indra.



Marta Nogueira, directrice d'Airbus Defence and Space Espagne, indique que le programme garantit "transfert de technologies" et "souveraineté stratégique".



Déployé en deux phases, il prévoit une première livraison dès 2028, puis une mise à niveau complète et des livraisons finales entre 2031 et 2035. L'industrie espagnole assurera la gestion et l'évolution du système avec plusieurs partenaires nationaux.



Le titre Airbus recule de 0,3% en début d'après-midi et cède près de 17% depuis le début de l'année.