Airbus annonce lancer la deuxième tranche de son programme de rachat d'actions annoncé le 8 septembre, entrepris dans le but de soutenir l'activité future de ses plans d'actionnariat des employés et de rémunération à base d'actions.
Pour rappel, ce programme est exécuté en plusieurs tranches, sur le marché ouvert, sur une période se terminant le 16 janvier 2026, pour un nombre maximum de 4 140 000 actions. La première tranche, achevée le 31 octobre, a permis le rachat de 2 070 000 actions.
Airbus a mandaté une société d'investissement pour gérer l'exécution de la deuxième tranche du programme, qui comprendra un montant maximum de 2 070 000 actions, débutant ce 20 novembre et se terminant au plus tard le 16 janvier prochain.
Le programme est mis en oeuvre conformément à l'autorité accordée lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 15 avril, visant à racheter jusqu'à un maximum de 10% du capital du constructeur aéronautique.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
