Airbus annonce lancer la deuxième tranche de son programme de rachat d'actions annoncé le 8 septembre, entrepris dans le but de soutenir l'activité future de ses plans d'actionnariat des employés et de rémunération à base d'actions.

Pour rappel, ce programme est exécuté en plusieurs tranches, sur le marché ouvert, sur une période se terminant le 16 janvier 2026, pour un nombre maximum de 4 140 000 actions. La première tranche, achevée le 31 octobre, a permis le rachat de 2 070 000 actions.

Airbus a mandaté une société d'investissement pour gérer l'exécution de la deuxième tranche du programme, qui comprendra un montant maximum de 2 070 000 actions, débutant ce 20 novembre et se terminant au plus tard le 16 janvier prochain.

Le programme est mis en oeuvre conformément à l'autorité accordée lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 15 avril, visant à racheter jusqu'à un maximum de 10% du capital du constructeur aéronautique.