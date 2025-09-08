Airbus fait part du lancement d'un programme de rachat d'actions afin de soutenir les futures activités de plans d'actionnariat salarié et de plans de rémunération en actions, programme qui sera mis en oeuvre sous réserve des conditions du marché.
Le programme sera exécuté sur le marché libre sur une période se terminant le 16 janvier 2026 pour un nombre maximum de 4 140 000 actions. Le montant maximal en euros sera celui requis pour acquérir le nombre cible d'actions à des prix fixés.
Le constructeur aéronautique a mandaté une société d'investissement pour gérer l'exécution de la première tranche du programme, qui comprendra un maximum de 2 070 000 actions, à compter de ce 8 septembre et jusqu'au 31 octobre 2025 au plus tard.
