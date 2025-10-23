Airbus, Leonardo et Thales ont signé un protocole d'accord (MoU) pour regrouper leurs activités spatiales au sein d'une nouvelle société.
Ce nouvel acteur spatial européen vise à unifier et à renforcer les capacités en combinant les trois activités respectives de fabrication de satellites et de systèmes spatiaux et de services spatiaux.
L'entité fusionnée emploiera environ 25 000 personnes en Europe. Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 6,5 milliards d'euros (fin 2024, pro forma) et un carnet de commandes représentant plus de trois ans de ventes.
La propriété de la nouvelle société sera partagée entre les sociétés mères, Airbus, Leonardo et Thales détenant respectivement 35 %, 32,5 % et 32,5 % du capital.
Cette nouvelle société fédérera, construira et développera un portefeuille complet de technologies complémentaires et de solutions complètes, allant des infrastructures spatiales aux services (hors lanceurs spatiaux).
Le rapprochement devrait générer des synergies annuelles sur le résultat opérationnel de l'ordre de trois millions d'euros cinq ans après la finalisation.
La nouvelle société pourrait être opérationnelle en 2027.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
