Airbus livre à la Gendarmerie son premier H160
Publié le 16/12/2025 à 15:22
Le constructeur aéronautique précise que cette livraison fait partie du programme de renouvellement de la flotte d'hélicoptères de la Gendarmerie Nationale, qui a débuté avec la livraison du premier H145 en novembre.
Complémentaires en termes de missions et de capacités, ces 2 appareils partagent également de nombreuses fonctionnalités, facilitant la maintenance, la formation et l'interopérabilité opérationnelle.
La livraison du premier H160 lancera le processus d'acceptation des normes, l'intégration opérationnelle et la mise en service, qui durera jusqu'au début de 2027. Le H160 de la Gendarmerie bénéficiera d'un contrat de soutien géré par Airbus Helicopters.