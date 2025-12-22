Airbus livre à Philippine Airlines son premier A350-1000

Airbus annonce que Philippine Airlines a reçu son premier A350-1000, devenant ainsi la 10e compagnie aérienne au monde à exploiter cet appareil, la plus grande version de l'A350 qui "a établi de nouvelles normes pour les voyages intercontinentaux".

Configuré en trois classes avec 382 places, il permettra à la compagnie nationale philippine d'étendre son réseau transpacifique avec des services directs vers les principales destinations d'Amérique du Nord.



Cette livraison marque la première des neuf A350-1000 que Philippine Airlines recevra dans le cadre de son programme d'expansion de la flotte. Le nouvel appareil rejoindra ses A350-900 déjà en service pour étendre les routes vers les Etats-Unis.



L'ajout de l'A350-1000 renforce encore la stratégie de la flotte de gros porteurs de la compagnie visant à accroître la capacité des long-courriers tout en améliorant l'expérience globale de voyage et la fiabilité opérationnelle.



