Airbus annonce la livraison à Air Côte d'Ivoire du premier de ses deux A330-900, marquant l'arrivée du premier gros-porteur dans la flotte du transporteur ivoirien.
L'appareil, configuré en quatre classes (4 sièges en Première, 44 en Affaires, 21 en Premium Éco et 173 en Économie), soutiendra l'ouverture de nouvelles liaisons long-courriers vers Paris, puis vers le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord.
Le vol de livraison Toulouse-Abidjan a permis le transport de cinq tonnes de matériel humanitaire en coopération avec la Fondation Airbus et Aviation Sans Frontières, au profit d'ONG locales.
L'A330neo, doté de la cabine Airspace, offre un confort et une connectivité accrus. Airbus précise que tous ses appareils peuvent déjà fonctionner avec jusqu'à 50% de carburant durable (SAF) et vise une compatibilité à 100% d'ici 2030.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
