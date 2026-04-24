Airbus annonce la livraison du premier A321XLR à Air Canada, sur un total de 30 appareils prévus, loués auprès de SMBC Aviation Capital. Cette mise en service s'inscrit dans la stratégie de modernisation de la flotte du transporteur, visant à combler l'écart entre ses opérations court et long-courriers.
L'appareil, équipé de moteurs Pratt & Whitney GTF (Geared Turbofan), propose une configuration à deux cabines avec 14 sièges Premium et 168 en classe Économie.
L'A321XLR offre une autonomie allant jusqu'à 4 700 milles nautiques (environ 8 700 km) et permet une réduction de 30% de la consommation de carburant par siège par rapport à la génération précédente, assure l'avionneur. Il facilitera notamment des liaisons transatlantiques depuis Montréal et Toronto vers Berlin, Toulouse ou Edimbourg.
À fin mars 2026, plus de 500 commandes avaient été enregistrées pour ce modèle. Compatible avec jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable l'appareil s'inscrit dans l'objectif d'Airbus d'atteindre 100% d'utilisation de SAF d'ici 2030.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.