Airbus livre un premier A321XLR à Air Canada

Le constructeur européen franchit une étape clé avec l'entrée en service de ce nouvel appareil au sein de la flotte du transporteur canadien.

Airbus annonce la livraison du premier A321XLR à Air Canada, sur un total de 30 appareils prévus, loués auprès de SMBC Aviation Capital. Cette mise en service s'inscrit dans la stratégie de modernisation de la flotte du transporteur, visant à combler l'écart entre ses opérations court et long-courriers.



L'appareil, équipé de moteurs Pratt & Whitney GTF (Geared Turbofan), propose une configuration à deux cabines avec 14 sièges Premium et 168 en classe Économie.



L'A321XLR offre une autonomie allant jusqu'à 4 700 milles nautiques (environ 8 700 km) et permet une réduction de 30% de la consommation de carburant par siège par rapport à la génération précédente, assure l'avionneur. Il facilitera notamment des liaisons transatlantiques depuis Montréal et Toronto vers Berlin, Toulouse ou Edimbourg.



À fin mars 2026, plus de 500 commandes avaient été enregistrées pour ce modèle. Compatible avec jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable l'appareil s'inscrit dans l'objectif d'Airbus d'atteindre 100% d'utilisation de SAF d'ici 2030.