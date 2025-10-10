Swiss International Air Lines (SWISS), filiale du groupe Lufthansa, annonce la livraison de son premier Airbus A350-900, premier exemplaire d'une commande de dix appareils.

Ce long-courrier de nouvelle génération devient le fleuron de la flotte et soutient le programme de modernisation de la compagnie. Il sera déployé depuis Zurich sur des liaisons long-courriers, notamment vers Boston.

L'A350-900 est le premier appareil SWISS doté de la cabine 'SWISS Senses', offrant quatre classes dont trois suites en Première. Plus efficient, il réduit la consommation de carburant, les coûts d'exploitation et les émissions de CO? de 25% par rapport aux générations précédentes.

L'appareil peut déjà fonctionner avec jusqu'à 50% de carburant durable (SAF), une capacité que le constructeur vise à porter à 100% d'ici 2030.