Airbus livrera 60 avions A320neo à la compagnie Air China

Selon un communiqué réglementaire déposé à la Bourse de Shanghai, Airbus et Air China ont officialisé hier leur accord d'achat d'avions. Il s'agit d'une commande massive portant sur 60 appareils de la famille A320neo, pour un montant estimé à environ 9,53 milliards de dollars (au prix catalogue). Les avions seront livrés par lots entre 2028 et 2032.

Pour la compagnie aérienne Air China, l'objectif de ces achats est de moderniser sa flotte, optimiser l'efficacité opérationnelle et réduire l'empreinte carbone (le modèle neo consomme environ 20% de carburant en moins).



En outre, il renforce sa présence sur les lignes domestiques et régionales (moyen-courriers) pour répondre à la croissance prévue du trafic aérien chinois.



La transaction a été approuvée par le Conseil d'Administration. Elle reste soumise à la validation de l'Assemblée Générale des actionnaires et à l'approbation des autorités étatiques chinoises.



Air China financera cette transaction par ses fonds propres, des prêts bancaires commerciaux et d'autres modes de financement.



Le groupe chinois prévoit que cette transaction n'aura aucun impact significatif sur sa trésorerie ou ses opérations commerciales.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.