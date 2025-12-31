Airbus livrera 60 avions A320neo à la compagnie Air China
Selon un communiqué réglementaire déposé à la Bourse de Shanghai, Airbus et Air China ont officialisé hier leur accord d'achat d'avions. Il s'agit d'une commande massive portant sur 60 appareils de la famille A320neo, pour un montant estimé à environ 9,53 milliards de dollars (au prix catalogue). Les avions seront livrés par lots entre 2028 et 2032.
Pour la compagnie aérienne Air China, l'objectif de ces achats est de moderniser sa flotte, optimiser l'efficacité opérationnelle et réduire l'empreinte carbone (le modèle neo consomme environ 20% de carburant en moins).
En outre, il renforce sa présence sur les lignes domestiques et régionales (moyen-courriers) pour répondre à la croissance prévue du trafic aérien chinois.
La transaction a été approuvée par le Conseil d'Administration. Elle reste soumise à la validation de l'Assemblée Générale des actionnaires et à l'approbation des autorités étatiques chinoises.
Air China financera cette transaction par ses fonds propres, des prêts bancaires commerciaux et d'autres modes de financement.
Le groupe chinois prévoit que cette transaction n'aura aucun impact significatif sur sa trésorerie ou ses opérations commerciales.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
