Airbus : RBC reste à 'surperformance', objectif 200 euros

Publié le 08/08/2025 à 15:48

RBC a renouvelé vendredi son opinion 'surperformance' sur Airbus, avec un objectif de cours de 200 euros, suite à l'annonce par l'avionneur de la livraison de 67 appareils en juillet, un chiffre en baisse de 13% d'une année sur l'autre.



Depuis le début de l'année, le groupe a vendu 373 unités, soit une baisse de 7% par rapport à la même période de 2024 qui illustre, d'après le broker, les défis auxquels Airbus va devoir faire face afin d'atteindre son objectif d'environ 820 livraisons cette année.



Selon ses calculs, il va en effet lui falloir écouler quelque 89 appareils par mois d'ici à la fin de l'année, voire 77 par mois en imaginant que ses 60 'gliders' en stock, ces avions assemblés mais pas encore motorisés, aient trouvé preneur, un rythme qui lui semble à portée de main sachant que le groupe avait livré 366 avions sur les cinq derniers mois de 2024, soit une moyenne de 73 appareils par mois.



S'agissant des sept commandes enregistrées en juillet, le courtier reconnaît que ce chiffre est 'faible', mais dit ne pas se montrer étonné par cette annonce compte tenu des commandes importantes qui avaient été reçues le mois précédent au salon du Bourget