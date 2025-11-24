Airbus indique s'être vu attribuer par Space Communication Technologies (SCT), l'opérateur national de satellites d'Oman, un contrat pour OmanSat-1, un satellite de télécommunications de nouvelle génération OneSat, ainsi que le système associé.
Le satellite OmanSat-1, entièrement numérique et reconfigurable en orbite, offrira une importante capacité en bande Ka à Oman, incluant sa zone économique maritime, ainsi que sur l'ensemble du Moyen-Orient, de l'Afrique de l'Est et de l'Asie.
Sa conception entièrement reconfigurable permettra à SCT de répondre aux besoins en matière de services à haut débit de ses clients, notamment les réseaux gouvernementaux et privés, ainsi que les secteurs pétro-gazier et bancaire.
Airbus livrera une solution intégrée de bout en bout, incluant la conception et la fabrication du satellite, des composants logiciels de segment terrestre modernes ainsi que le lancement. Il s'agit du 10e satellite commandé pour sa famille OneSat.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
