Airbus annonce que la Royal Thai Air Force (RTAF) a commandé un A330 Multi Role Tanker Transport Plus (MRTT+), basé sur l'A330neo. L'appareil sera doté de systèmes de ravitaillement par perche et flexible, d'un kit d'évacuation médicale et d'une cabine VVIP.
La conversion militaire débutera en 2026 à Getafe (Espagne) pour une livraison prévue en 2029. Jean-Brice Dumont, responsable Air Power, souligne que cette sélection 'confirme la confiance dans une plateforme dont l'efficacité et la durabilité ont été prouvées'.
Le MRTT+ apportera une autonomie accrue à la Thaïlande, avec des missions de défense, d'assistance humanitaire et d'évacuation médicale. Lancée au salon de Farnborough 2024, cette version intègre des moteurs Rolls-Royce Trent 7000 et une masse maximale au décollage portée à 242 tonnes, permettant 8% d'économie de carburant et une flexibilité opérationnelle renforcée.
En parallèle, Airbus élargit son partenariat avec Thai Aviation Industries (TAI) pour inclure le soutien en maintenance du MRTT+ en Thaïlande, dans le cadre de la stratégie nationale 'Make in Thailand'.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
