Airbus recule après des propos jugés prudents de son directeur général

Le titre Airbus perdait près de 2% lundi dans les premiers échanges à la Bourse de Paris suite à des déclarations jugées prudentes faites pendant le week-end par son directeur général Guillaume Faury, et reprises ce matin par les analystes.

Vers 11h00, l'action reculait de 1,8% accusant la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC 40 dans des volumes particulièrement soutenus.



D'après des professionnels de marché, Guillaume Faury aurait indiqué dans un communication interne que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine avaient provoqué des dommages à la fois logistiques et financiers au niveau des performances du groupe aéronautique européen en 2025.



Le patron de l'avionneur aurait toutefois qualifié 2025 de "bonne année", soulignant que la division Défense & Espace (D&S) "disposait désormais d'une assise beaucoup plus solide grâce à sa restructuration approfondie", tandis que la division Hélicoptères restait "remarquablement constante dans la solidité de ses performances".



Il aurait également indiqué que le groupe devait se montrer "plus rigoureux dans la gestion de (ses) systèmes et produits" après les problèmes liés à la mise à jour logicielle survenus en novembre et les inspections de panneaux de fuselage qui l'avaient conduit à revoir à la baisse ses objectifs de livraison début décembre.



Enfin, le dirigeant d'entreprise a insisté sur la nécessité pour le groupe de se concentrer sur sa rentabilité et sa trésorerie, qualifiant la réalisation d'une croissance rentable au cours de la seconde moitié de cette décennie d'"essentielle" afin de débuter la prochaine décennie en "forme olympique ", période durant laquelle il faudra développer un successeur à l'A320.



"Cela confirme dans l'ensemble la communication faite au mois de décembre, lorsque le groupe avait confirmé ses objectifs financiers en dépit de la révision à la baisse de son objectif de livraisons d'appareils", réagissent ce matin les équipes de Jefferies.



"Il faut quand même s'attendre à certains effets défavorables liés aux taux de couverture sur les changes par rapport à l'an passé, ainsi qu'à des difficultés liées à l'intégration de Spirit Aerostructures, acquis fin 2025, ce qui pourrait limiter l'effet de levier opérationnel en 2026", prévient le broker américain.



Après avoir atteint un plus haut historique au-delà de 220 euros le 13 janvier dernier, le titre a perdu plus de 7,5% ces deux dernières semaines.



Airbus a prévu de présenter ses résultats annuels 2025 le 19 février prochain.