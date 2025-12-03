Ainsi, le constructeur aéronautique européen ne vise désormais plus qu'environ 790 livraisons d'avions commerciaux sur l'ensemble de l'année en cours, à comparer à un objectif précédent qui était de 820 livraisons.
"La marge de manoeuvre sur la tenue de l'objectif de 820 livraisons en 2025 devient plus étroite", reconnaissait mardi Oddo BHF, qui réitérait toutefois son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 236 euros sur le titre.
En termes financiers, Airbus maintient ses objectifs affichés lors de sa dernière publication trimestrielle, à savoir un EBIT ajusté d'environ 7 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financement client d'environ 4,5 MdsEUR.
Airbus réduit sa prévision de livraisons pour 2025
Suite à un récent problème de qualité des fournisseurs sur les panneaux du fuselage affectant le flux de livraison de sa famille A320, Airbus indique mettre à jour ses prévisions de livraison d'avions commerciaux pour 2025.
Publié le 03/12/2025 à 08:02
