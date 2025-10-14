Airbus annonce la rationalisation de son offre de drones tactiques légers et moyens, désormais réunis sous un portefeuille unique géré par sa division Airbus Helicopters. Cette réorganisation, intégrant les modèles Survey Copter, Aliaca et Capa-X, vise à offrir une approche plus cohérente pour les clients des secteurs défense et sécurité.
Bruno Even, directeur général d'Airbus Helicopters, indique que cette intégration 'renforce la position d'Airbus comme leader du segment des drones tactiques' et permettra de développer des synergies, notamment via la solution HTeaming qui coordonne drones et hélicoptères.
Basée à Pierrelatte (région Auvergne-Rhône-Alpe), Survey Copter a livré plus de 300 systèmes depuis 1996. La nouvelle gamme d'Airbus couvre des appareils de 25 à 750 kg, adaptés à des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, tout en s'inscrivant dans la stratégie globale du groupe pour renforcer ses capacités en systèmes aériens pilotés et non pilotés.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
