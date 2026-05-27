Airbus renforce sa présence en Thaïlande avec une commande navale de C295

Le constructeur européen poursuit son expansion auprès des forces armées thaïlandaises avec une nouvelle commande de deux avions de transport tactique destinés à la marine.

Airbus annonce que la Royal Thai Navy a commandé deux avions C295 dans une configuration de transport avancée, capables d'assurer des missions de surveillance et de recherche et sauvetage, en plus des opérations logistiques.



Les appareils seront équipés d'un système électro-optique et infrarouge (EO/IR) leur permettant de détecter, classifier et identifier des cibles en mer comme à terre, de jour comme de nuit. Ils seront exploités depuis la base aérienne d'U-Tapao, à Sattahip.



Cette commande intervient après l'acquisition récente de deux C295 par l'armée de l'air thaïlandaise et s'ajoute aux trois appareils déjà utilisés par l'armée de terre depuis 2016 pour des missions de transport de troupes et de fret.



Les avions seront assemblés sur le site d'Airbus Defence and Space à Séville, en Espagne, avec une première livraison prévue d'ici fin 2028.



Au total, 90 C295 ont été commandés par sept pays de la région Asie-Pacifique. Airbus indique que l'appareil détient 85% de part de marché sur son segment, avec 335 commandes provenant de 39 pays.



Le titre Airbus progressait de plus de 2,5% aux alentours de midi à Paris.