Airbus renforce sa stratégie avec la nomination d'Eric Kirstetter

Le groupe aéronautique confie à un expert du conseil en stratégie la mission d'accompagner sa croissance et ses transformations à long terme.

Airbus annonce la nomination d'Eric Kirstetter en tant que vice-président exécutif en charge de la stratégie, à compter du 18 mai, en remplacement de Matthieu Louvot, récemment nommé directeur général d'Airbus Helicopters. Il sera rattaché au directeur général Guillaume Faury.



Issu du cabinet Roland Berger, Eric Kirstetter dispose d'une expérience significative en stratégie de croissance et transformation, acquise notamment chez Arthur D. Little pendant 17 ans, puis depuis 2017 à Paris.



"Son expérience dans divers secteurs, notamment l'aéronautique et la défense, sera essentielle pour transformer les évolutions géopolitiques et technologiques en opportunités stratégiques", a commenté Guillaume Faury.



Le titre Airbus a progressé de 0,15% à Paris aujourd'hui, mais affiche un repli de près de 12% depuis le début de l'année.