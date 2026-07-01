Airbus annonce la signature d'un protocole d'accord avec Brave1, la plateforme gouvernementale ukrainienne chargée de coordonner les technologies de défense. Il s'agit du premier partenariat industriel stratégique conclu par Brave1 avec une entreprise occidentale.
L'accord prévoit la création de groupes de travail communs couvrant des projets technologiques, de la recherche scientifique à la modernisation d'équipements en service. Les technologies d'Airbus Defence and Space seront intégrées au programme "Test in Ukraine", permettant des essais en conditions opérationnelles et un retour direct des données vers les équipes de développement.
Airbus sera également un partenaire majeur du sommet Defence Tech Valley à Lviv, l'un des principaux rendez-vous européens consacrés aux technologies de défense. Iryna Zabolotna, directrice des opérations de Brave1, estime que "cette coopération permettra de combiner l'expertise aérospatiale d'Airbus avec l'approche rapide et éprouvée de la recherche et développement ukrainienne".
Jo Mueller, membre du comité exécutif d'Airbus Defence and Space, souligne que ce partenariat contribuera à renforcer la sécurité collective européenne tout en enrichissant les capacités futures du groupe.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.