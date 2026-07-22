Airbus s'envole après l'annonce de rachat d'actions, l'avis des analystes

Les premiers objectifs à moyen terme dévoilés hier soir par Airbus ont été globalement bien accueillis par les bureaux d'études, qui jugent les ambitions du groupe crédibles, voire prudentes. Si les objectifs financiers à horizon 2029 étaient largement anticipés, l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 5 MdsEUR sur trois ans constitue la principale surprise positive. Les analystes restent toutefois partagés sur le potentiel boursier immédiat, avec des recommandations qui vont de "conserver" à "achat" et des objectifs de cours qui sont ajustés. Le titre progresse de plus de 6% à Paris.

A l'occasion de sa journée investisseurs, Airbus a présenté son nouvel objectif d'EBIT ajusté, à savoir une cible comprise entre 12 et 13 MdsEUR en 2029 tandis que le conseil d'administration a approuvé un programme de rachat d'actions de 5 MdsEUR sur 3 ans, dont la mise en oeuvre sera assurée par la direction, sous réserve de l'approbation continue des actionnaires.



Hier soir, Saïma Hussain, en charge du dossier chez AlphaValue mettait aussi en avant "les commentaires plus constructifs concernant la disponibilité des moteurs et la gestion de la chaîne d'approvisionnement", estimant que ces éléments "devraient rassurer les investisseurs en amont de la publication des résultats du premier semestre et renforcer la confiance dans une accélération de l'activité au second semestre".



Dans ces conditions, Oddo BHF conserve sa recommandation "surperformance" sur le titre avec un objectif de cours de 224 EUR. Le broker estime que les objectifs 2029 sont "conservateurs" et "dessinés pour être battus", notamment en raison d'hypothèses prudentes sur le taux de change et les investissements. Il met également en avant la flexibilité du programme de rachat d'actions, la perspective d'une hausse des cadences de l'A350 et la solidité de la demande, qui conforte sa vision positive à long terme. Le courtier évoque enfin des possibilités de croissance externe qui constitueront "vraisemblablement la principale variable d'ajustement".



Chez Jefferies, la recommandation reste à "conserver" avec un objectif de cours de 200 EUR. Cholé Lemarie, en charge du dossier, juge pour sa part les objectifs d'EBIT et de génération de trésorerie "conformes aux attentes", mais souligne que les hypothèses retenues restent prudentes, laissant un potentiel de hausse au-delà de 2029. Jefferies retient surtout la surprise positive du rachat d'actions et estime que la croissance des gros-porteurs, des services ainsi que la poursuite de l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement pourraient soutenir les résultats sur la durée.



De son côté, Berenberg maintient aussi son conseil "conserver" sur le titre, tout en relevant son objectif de cours de 190 EUR à 205 EUR. Le bureau d'études considère que la guidance est globalement conforme aux attentes une fois retraitée des hypothèses de change et souligne que le programme de rachat d'actions améliore mécaniquement les perspectives de bénéfice par action. Il apprécie également les perspectives de croissance des gros-porteurs après 2030 ainsi que les progrès réalisés dans les activités Defence & Space.



DZ Bank confirme pour sa part sa note d'achat sur Airbus un objectif de cours inchangé à 227 EUR. Pour le broker allemand, la visibilité offerte par un carnet de commandes record, une demande soutenue et une amélioration progressive de la chaîne d'approvisionnement justifie un scénario de croissance durable. Il voit dans les objectifs 2029 la confirmation d'une forte progression des bénéfices et du cash-flow, avec un potentiel supplémentaire après cette échéance grâce à l'amélioration du mix produits, à la montée en cadence des livraisons et au développement des services.



Enfin Deutsche Bank reste à l'achat et choisit de relever sa cible de 226 à 232 EUR. Le courtier évoque des objectifs financiers à moyen terme "conformes aux attentes du marché", et salue à son tour "la véritable surprise positive" que constitue le programme de rachat d'actions de 5 MdsEUR. Le broker met également en avant le fait que la croissance des activités commerciales ne devrait pas marquer le pas après 2029, grâce aux avions gros-porteurs et aux services, tandis que les divisions Defence & Space et Helicopters devraient poursuivre leur trajectoire de croissance.