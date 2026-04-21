Airbus se renforce dans la cybersécurité avec Quarkslab

Airbus annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de la société française de cybersécurité Quarkslab, soit le 2e accord d'acquisition signé dans ce domaine en moins d'un mois par Airbus Defence and Space.

"Cet investissement constitue une nouvelle étape de la stratégie d'Airbus visant à consolider sa position de partenaire de confiance et souverain auprès des autorités françaises, tout en renforçant sa présence dans le paysage européen de la cybersécurité", explique le groupe.



Comptant environ 100 employés, principalement basés à Paris et à Rennes, Quarkslab fournit des solutions de cybersécurité pour protéger les organisations, leurs actifs critiques, leurs données et leurs utilisateurs contre les cyberattaques.



Elle commercialise également QShield, une solution complète destinée aux éditeurs de logiciels, qui permet de protéger leurs logiciels contre les menaces liées à l'IA, de sécuriser les données, les secrets et le code, et de protéger les composants périphériques.



Prévue dans le courant de l'année 2026, la finalisation de la transaction est soumise à la consultation des partenaires sociaux ainsi qu'aux autorisations réglementaires habituelles. Les termes financiers de l'opération ne sont pas précisés.