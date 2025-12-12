NH Industries et le ministère grec de la Défense ont signé le contrat de soutien de suivi pour leur flotte NH90. Le contrat est d'une valeur de 50 millions d'euros.
Cet accord permettra de fournir pendant cinq ans des pièces détachées et des services de maintenance afin d'augmenter significativement la disponibilité opérationnelle de la flotte.
Plus de 530 NH90 ont été livrés, totalisant plus de 500 000 heures de vol.
" Ce contrat de soutien est une étape clé pour le succès de la flotte NH90 en Grèce ", a déclaré Axel Aloccio, président de NH Industries et responsable du programme NH90 chez Airbus Helicopters.
" Nous avons récemment livré le 20e et dernier NH90 à l'Armée hellénique et ce contrat sera essentiel pour garantir que ces hélicoptères de pointe seront disponibles pour accomplir leurs missions cruciales ", a-t-il ajouté.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.