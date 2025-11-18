Airbus signe un MoU avec flydubai pour une commande majeure
Publié le 18/11/2025 à 09:44
L'ajout de la dernière génération de l'A321neo soutiendra la stratégie de flydubai d'expansion de son réseau, 'offrant aux clients un accès à de nouvelles destinations avec plus d'efficacité et de confort'.
La compagnie émiratie ajoute que cette commande lui permettra de jouer un rôle clé dans le succès des plans d'expansion de Dubai World Central, dont elle souhaite faire le plus grand aéroport au monde.
L'A321neo fait partie de la famille A320neo, intégrant des technologies qui offrent ensemble plus de 20% d'économies de carburant et une réduction de CO? par rapport aux avions monocouloirs de génération précédente.